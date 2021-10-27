Що спричинило загострення ситуації на Донбасі і що буде далі – військовий експерт

ЗСУ не тільки знищили гаубицю бойовиків, а й довели, що саме окупанти порушують Мінські угоди, а отже, противник мститиметься

На Донеччині різко загострилася ситуація. У вівторок, 26 жовтня, там сталося 13 обстрілів, у лавах Об’єднаних сил є втрати.

З’явилися повідомлення, що Збройні сили України взяли під свій контроль село Старомар’ївка, що знаходиться в "сірій зоні", в Донецькій області.

Але ці дані спростував штаб ООС.

А ось що підтверджено, то це використання окупантами в районі Старомар’ївки та Гранітної артилерії 122 мм калібру. І перше застосування Збройними силами України турецького бойового безпілотника "Bayraktar" для придушення ворожого вогню.

Що і чому відбувайся у тому районі, "Телеграфу" розповів ветеран війни на Донбасі, військовий та політичний експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

Загострення на Донеччині: хронологія подій

"Сталася провокація з боку окупаційних військ. Причому і за допомогою забороненого озброєння, і за допомогою інформаційної атаки", — пояснює експерт.

Волонтери та блогери, наближені до ЗСУ, вже розповіли, що Старомар’ївка хоч і "сіра зона", але належить до Мирненської ОТГ. Адміністрація цієї ОТГ звернулася до 93-ї бригади ЗСУ з проханням (з метою безпеки) супроводжувати їх у це село для вирішення гуманітарних питань: паливо, продукти, тощо.

Дізнавшись про входження до села солдат ЗСУ, окупанти розпочали обстріл і Гранітного, і Старомар’ївки.

"Наші підрозділи не займали Старомаріївку, як розписали розпропагандистські ЗМІ. Лінія розмежування не змінювалася, як і дислокація збройних сил. Просто до Старомаріївки зайшла група військовослужбовців. Противник почав працювати з великокаліберної артилерії. Ми зазнали втрат. Просили через СММ ОБСЄ режим тищі. Ворог це проігнорував. В результаті чого був застосований Bayraktar TB2. Лише після цього противник вгамувався, а ми змогли провести евакуацію. Така хронологія подій", — зазначає Юрій Кочевенко.

Противник мститиме

Експерт звертає увагу на цікавий факт. За заявами російських пропагандистів, у Старомаріївці із 180 мешканців – близько 40 є громадянами РФ. І нібито це має бути основою для втручання з боку Росії.

"Це вчора відкрито звучало на російських каналах. Як ми й попереджали – саме для цього Росія роздає паспорти на Донбасі. І тепер використовує ситуацію з пропагандистською метою, з метою виправдання агресії, – пояснює Юрій Кочевенко. – Цікаво, що Старомаріївка – село україномовне. Люди там підтримують Україну. Просто опинилися в такій ситуації. Але село, наголошую, так і залишилося у "сірій зоні" і під контроль ЗСУ не перейшло".

На думку експерта, росіяни зазнали приниження у зв’язку з тим, що їхню батарею з такою легкістю розвалили. Та ще й зняли це на відео.

"На тому ж відео чітко видно, що це гаубиця Д-30 – гаубиця 122-мм калібру, яка заборонена до застосування у зоні конфлікту. І з цього погляду, дії сил ООС абсолютно легітимні, – наголошує Юрій Кочевенко. – Ми не тільки знищили гаубицю противника, але й довели, що саме окупанти порушують Мінські угоди. Думаю, противник обов’язково спробує помститися. Тож найближчим часом на Донбасі буде спекотно".

Раніше генерал Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що перемир’я на Донбасі 2020-го працювало лише тому, що Путін сподівався зробити з нього Придністров’я-2.