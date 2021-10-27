Что привело к обострению ситуации на Донбассе и что будет дальше – военный эксперт

ВСУ не только уничтожили гаубицу боевиков, но и доказали, что именно оккупанты нарушают Минские соглашения, а значит противник будет мстить

На Донбассе резко обострилась ситуация. Во вторник, 26 октября, там произошло 13 обстрелов, в рядах Объединенных сил есть потери.

Появились сообщения, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль находящееся в "серой зоне" село Старомарьевка в Донецкой области.

Но эти данные опроверг штаб ООС.

А вот что подтверждено, так это использование оккупантами в районе Старомарьевки и Гранитного артиллерии 122 мм калибра. И первое применение Вооруженными силами Украины турецкого боевого беспилотника "Bayraktar" для подавления вражеского огня.

Что и почему происходи в том районе, "Телеграфу" рассказал ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

Обострение на Донетчине: хронология событий

"Произошла провокация со стороны оккупационных войск. Причем и с помощью запрещенного вооружения, и с помощью информационной атаки", – поясняет эксперт.

Волонтёры и блогеры, приближенные к ВСУ, уже рассказали, что Старомарьевка хоть и "серая зона", но относится к Мирненской ОТГ. Администрация этой ОТГ обратилась в 93 бригаду ВСУ с просьбой (в целях безопасности) сопровождать их в это село для решения гуманитарных вопросов: топливо, продукты и так далее.

Узнав о вхождение в село солдат ВСУ, оккупанты начали обстрел и Гранитного, и Старомарьевки.

"Наши подразделения не занимали Старомарьевку, как расписали роспропагандистские СМИ. Линия разграничения не менялась, как и дислокация вооруженных сил. Просто в Старомарьевку зашла группа военнослужащих. Противник начал работать из крупнокалиберной артиллерии. Мы понесли потери. Запросили через СММ ОБСЕ режим тишины. Противник это проигнорировал. В результате чего был применен Bayraktar TB2. Лишь после этого противник угомонился, а мы смогли провести эвакуацию. Такова хронология событий", – отмечает Юрий Кочевенко.

Противник будет мстить

Эксперт обращает внимание на интересный факт. По заявлениям российских пропагандистов, в Старомарьевке из 180 жителей – около 40 являются гражданами РФ. И якобы это должно быть основанием для вмешательства со стороны России.

"Это вчера открыто звучало на российских каналах. Как мы и предупреждали – именно для этого Россия раздает паспорта на Донбассе. И теперь использует ситуацию в пропагандистских целях, в целях оправдания агрессии, – поясняет Юрий Кочевенко. – Интересно, что Старомарьевка – село украиноязычное. Люди там поддерживают Украину. Просто оказались в такой ситуации. Но село, подчеркиваю, так и осталось в "серой зоне" и под контроль ВСУ не перешло".

По мнению эксперта, россияне испытали унижение в связи с тем, что их батарею с такой легкостью развалили. Да еще и запечатлели это на видео.

"На том же видео четко видно, что это гаубица Д-30 – орудие 122-мм калибра, которое запрещено к применению в зоне конфликта. И с этой точки зрения, действия сил ОС абсолютно легитимны, – акцентирует Юрий Кочевенко. – Мы не только уничтожили гаубицу противника, но и доказали, что именно оккупанты нарушают Минские соглашения. Думаю, противник обязательно попытается отомстить. Так что в ближайшее время на Донбассе будет жарко".

Ранее генерал Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что перемирие на Донбассе в 2020-м работало лишь потому, что Путин надеялся сделать из него Приднестровье-2.