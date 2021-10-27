Обострение на Донбассе: погиб украинский защитник
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Противник продолжает использовать тяжелое вооружение возле Гранитного.
Оккупационные войска в среду, 27 октября, девять раз нарушали режим "тишины". Дважды было применено запрещенное минскими договоренностями оружие. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом идет речь в вечерней сводке ООС.
В частности, отмечается, что артиллерию калибра 122-мм, а также 120-мм минометы российские наемники применили возле села Гранитное, что в Донецкой области. Кроме того, там же они произвели сброс взрывных устройств с беспилотников.
Возле Луганского, Новотошковского, Новолуганского и Широкино противник вел огонь со стрелкового оружия и гранатометов.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ.
Напомним, обострение возле Гранитного произошло 26 октября, тогда по ресурсам оккупантов пошли сообщения, что ВСУ якобы заняли село Старомарьевка, что в "серой зоне". Информацию об этом позже опровергли в штабе ООС.
При этом позиции ВСУ в районе были обстреляны из тяжелой артиллерии. Чтобы подавить огонь противника, в штабе приняли решение впервые применить турецкий беспилотник Bayraktar, при помощи которого было уничтожено одно из орудий.
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