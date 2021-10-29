Почему именно сейчас обострилась ситуация на Донбассе

Есть несколько причин, почему Россия усугубляет военный конфликт

В последнюю неделю октября ситуация на Донбассе обострилась. Каждый день – сообщения о погибших и раненых украинских воинах. Количество обстрелов выросло.

Для обострения ситуации на Донбассе именно сейчас есть две причины. Первая – готовящийся саммит на уровне министров иностранных дел нормандской четверке. Всегда перед такими внешнеполитическими событиями Россия повышает ставки, свой вес за счет обострения ситуации на фронте. Своего рода дипломатический шантаж. Мол, мы воюем, слушайте нас, слушайтесь нас.

Вторая причина – недавнее задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка, имеющего российское гражданство.

Для противника это опасный прецедент. Они боятся повторения чего-то подобного. При этом используют задержание Косяка для собственной субъективизации. Потому, к примеру, блокировали миссию ОБСЕ в оккупированном Донецке.

Чтобы о них больше говорили, в том числе на международных площадках.

Так что обострение обусловлено конкретными тактическими, ограниченными во времени задачами. Думаю, что оно не продлится долго. Но, к сожалению, ослабление конфронтации после этого обострения тоже, наверняка, не будет долгим.

Что касается использования нами боевого беспилотника "Bayraktar" во время обострения в районе Гранитного и Старомарьевки – тут всё вполне правомерно, на мой взгляд. Мы не нарушили этим Минских соглашений. В Меморандуме от 2014 года, который Россия упорно не хочет признавать частью Минских соглашений, есть запрет на применение иностранных беспилотных летательных аппаратов. Но "Bayraktar" после того, как мы закупили его у Турции и поставили у себя на вооружение, является уже украинским летательным аппаратом. Он принадлежит Украине. Потому нарушений нет. Тем более, что применен он был в соответствии с соглашением о всеобъемлющем прекращении огня – как ответная мера. Как ответный удар. До этого на этом участке были убиты двое наших военнослужащих. Мы просто подавили огневую точку противника, которая представляла реальную угрозу для жизни наших людей.