Кремль обвинил Киев в обострении, стянув свои войска к границам Украины

Россияне утверждают, что Украина постоянно нарушает "Минские договоренности"

В российском правительстве считают, что Украина пытается спровоцировать Москву на начало активных силовых действий на Донбассе.

Такими выводами руководителя МИД РФ Сергея Лаврова поделились росСМИ.

По словам российского чиновника, украинские власти якобы заняты созданием "провокационной ситуации". Разумеется, никаких уточнений, о чем идет речь, Лавров не сделал.

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо, — высказал свое мнение кремлевский политик. — Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия".

Также Лавров добавил, что Москву не устраивает якобы регулярное нарушение украинской стороной существующих "Минских договоренностей". Как пример, он привел использование беспилотников Bayraktar украинскими военными на позициях у линии разграничения.

Отметим, что в российском МИД Украину обвинили еще и в несоблюдении режима тишины. По словам Сергея Лаврова, это якобы представители квазиреспублик вынуждены отстреливаться в ответ, а не украинская армия.

Ко всему прочему, политик снова распространил один из любимых тезисов российской пропаганде об обстрелах мирных граждан.

"Недавно командующий Объединенными силами Украины заявил, что ничего не надо: если услышал где-то выстрел, даже в воздух, можешь бомбить мирное население", — заявил Лавров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на какие шаги пошла Россия накануне предстоящей встречи по вопросам Донбасса в "нормандском формате".