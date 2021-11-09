Оккупанты истерят из-за Bayraktar, но сами используют современное оружие: экс-разведчик назвал, какое

Военнослужащие ВСУ все чаще подвергаются налетам ударных беспилотников оккупантов.

Российские оккупационные войска на Донбассе применяют высокотехнологическое оружие для обстрела позиций ВСУ, но при этом очень не хотят, чтобы Украина применяла передовое оружие в ответ.

Об этом рассказал "Телеграфу" бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

По его словам, на Донбассе позиции ВСУ уже давно подвергаются обстрелам российскими корректируемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь", которые предназначены для уничтожения укреплений и боевой техники с первого выстрела. Рымарук подчеркивает, что такие снаряды причинили много вреда украинским защитникам.

Кроме того, он указал на участившиеся случаи применения российских БПЛА "Орлан", на которые выпадает около 70% случаев пересечения линии разграничения со стороны оккупантов.

Рымарук указывает, что военные их видят часто, но пока противодействовать не могут.

Также он напомнил, что в этом году участились случаи применения российскими наемниками ударных беспилотников, которые сбрасывают гранатометные выстрелы. Из-за этого, например, 13 апреля один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения возле Майорского.

Кроме того, с помощью БПЛА оккупанты проводят дистанционное минирование.

Вместе с тем он отмечает, что применение беспилотника Bayraktar под Гранитным 26 октября было зеркальным ответом на обстрелы, хоть и с этим "ждали слишком долго".

Рымарук говорит, что после показательного уничтожения вражеского орудия "Байрактаром" оккупантам приходится менять тактику, поскольку теперь они понимают, что удар может быть нанесен в любой момент. Это и является причиной их истерики.

Напомним, ранее Рымарук дал "Телеграфу" прогноз о том, как изменится война на Донбассе в ближайшем будущем и оценил насколько вероятно обострение конфликта в ближайшем будущем.