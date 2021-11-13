Укр

"Мы не расслабляемся": Путин прокомментировал применение "Байрактаров" на Донбассе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимиру Путину не понравилось, что украинские ВСУ применили беспилотник Новость обновлена 13 ноября 2021, 11:17
Владимиру Путину не понравилось, что украинские ВСУ применили беспилотник

В стране-агрессоре не довольны реакцией на это в мире.

В России продолжают негативно реагировать на применение украинскими военными беспилотников Bayraktar. В этот раз свое мнение высказал лидер РФ Владимир Путин. 

Видео разместил Телеграм-канал Пул № 3. 

Российский президент назвал БПЛА авиацией и сказал, что ее применение запрещено договоренностями. Его также возмутила реакция мирового сообщества, в частности поддержка от США и отсутствие четкой оценки от Европы. При этом Путин заявил о впечатлении, что применение Bayraktar и учения в Черном море происходят чтобы Россия не расслаблялась. 

Ранее "Телеграф" писал, что глава Минобороны Алексей Резников сообщил о дальнейшем применении "Байрактаров" на Донбассе в соответствии с 51 статьей статута ООН. Он рассказал об этом в рамках заседания на котором анонсировали закупку новых БПЛА у Турции в 2022 году уже с украинскими двигателями

Bayraktar в Украине впервые применили в конце октября близ Гранитного. При этом позиции украинских военных боевики регулярно атакуют, сбрасывая взрывчатку с беспилотников.

Теги:
#Донбасс #Владимир Путин #Bayraktar TB2
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