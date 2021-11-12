Головная боль для боевиков РФ: Украина анонсировала новую закупку дронов "Байрактар"

Дальность управления этого БПЛА — до 150 км.

Украина закупит у Турции новые беспилотники Bayraktar — украинские. На этом акцентируют внимание, поскольку ранее Турция возмутилась прилагательному с названием страны. Заказ на очередную поставку вооружения для ВСУ будет сделан уже в следующем году.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Министр Алексей Резников также сообщил, что у украинских "Байрактаров" будут отечественные двигатели.

Главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что в случае провокаций со стороны России Украина будет применять беспилотники.

Ранее "Телеграф" писал, что Bayraktar уже успешно применяли на Донбассе против артиллерии оккупационных войск. Была уничтожена пушка боевиков.

Украинские военные оценили новость о беспилотниках на вооружении и рассказали про их слабые стороны.

В России на применение "Байрактаров" отреагировали бурно, заявив о нарушении соглашений. Они заявили о попытках показать "крутость".

При этом в Минобороны отметили, что беспилотники применяют для защиты независимости Украины согласно 51 части статута ООН. Кроме дюжины БПЛА Bayraktar, которые уже есть на вооружении, сообщалось о закупке вдвое большего количества.