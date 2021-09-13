Украина планирует закупить еще 24 турецких беспилотника Bayraktar: что известно о предстоящей сделке

Новая партия турецких беспилотников усилит боеспособность Украины в ближайшее время

Турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar с недавних пор находятся на вооружении ВСУ. Весной 2020 года Министерство обороны проводило испытания новой партии этой техники. БПЛА зарекомендовала себя хорошо к большому удовлетворению военных.

Турецкое международное информационное агентство "Anadolu Agency" на своем сайте пишет о том, что между Украиной и Турцией существует договоренность о покупке в ближайшее время еще 24 турецких беспилотников.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил журналистам, что Украина планирует закупить боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в 2021-2022 годах.

В настоящее время Украина имеет в своем арсенале 12 БПЛА Bayraktar TB2, которые используются в подразделениях ее военно-воздушных и военно-морских сил.

"Мы также намерены в будущем включить в наш арсенал такие дроны отечественного производства", — заявил Залужный.

Также военный руководитель подчеркнул, что недостаточно просто приобрести БПЛА, нужно еще научиться эффективно ими пользоваться.

В 2019 году ВСУ закупили у Турции шесть беспилотников Bayraktar TB2 и три наземных пункта управления.

В июле 2021 года первая партия TB2 была передана ВМС Украины.

Bayraktar TB2 поступил на вооружение турецкой армии в 2014 году, и в настоящее время используется в нескольких странах, включая Украину, Катар и Азербайджан.

Турция на протяжении многих лет эффективно использовала свои передовые дроны в трансграничных антитеррористических различных военных операциях с целью освобождения районов вблизи сирийской границы от террористических групп.

Турецкие беспилотники также сыграли решающую роль в прошлогодней шестинедельной войне между Арменией и Азербайджаном.

Ранее "Телеграф" писал о том, беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 также были на параде в Киеве на День Независимости.