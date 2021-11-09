Новый уровень войны на Донбассе: боец ВСУ оценил первый удар беспилотника «Байрактара»

В ВСУ рассказали об эффективности турецких беспилотников "Байрактар" на Донбассе

Приобретенные в Турции ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар» впервые были применены на Донбассе 26 октября. Целью атаки, видео которой опубликовал волонтер Роман Доник, стали артиллерийские позиции оккупационных войск.

В ходе атаки возле пушки находилось три боевика. Очевидно, они услышали подлет снаряда, поскольку перед самим взрывом упали на землю. Также видно, что после поражения орудия все трое разбегаются в разные стороны. Как стало позднее известно авиаудар наносился кумулятивным боеприпасом.

Успешный дебют ударных "Байрактаров" вызвал немалый резонанс по обе стороны фронта. По мнению бывшего разведчика, начальника военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрея Рымарука, в текущем году в небе Донбасса может развернуться настоящая битва беспилотников.

С просьбой проанализировать атаку и ее последствия, «Телеграф» обратился к военнослужащему ВСУ, имеющему опыт диверсионных операций.

«Противник явно был захвачен врасплох, цель открытая и никак не замаскированная, звук приближения планирующего боеприпаса слышен, расчёт реагирует на это и залегает. Само прицеливание ведется при исключительно ясной погоде, в условиях относительного безветрия с высоты не более 3 километров. Заход боевого аппарата на цель осуществлялся с тыла и фланга, и скорее всего начинался «со стороны солнца», — считает собеседник «Телеграфа».

При этом, как отмечает боец ВСУ, скорость на участке наведения и поражения целей у «ударника» небольшая и это чревато проблемами.

«При наличии постоянно работающих армейских средств обнаружения и оперативно-непрерывного взаимодействия с ними, этот БПЛА можно сбивать как штатными зенитными средствами, так и спецсредствами», — говорит о беспечности и полной неготовности к атаке «Байрактарами» и опасности для беспилотника собеседник «Телеграфа».

Еще до успешного применения «Байрактаров» ВСУ намерены пополнить свои силы еще 24 БПЛА.