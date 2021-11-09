Новий рівень війни на Донбасі: боєць ЗСУ оцінив перший удар безпілотника «Байрактара»

У ЗСУ розповіли про ефективність турецьких безпілотників "Байрактар" на Донбасі

Придбані в Туреччині ударні безпілотні літальні апарати "Байрактар" вперше були застосовані на Донбасі 26 жовтня. Метою атаки, відео якої опублікував волонтер Роман Донік, стали артилерійські позиції окупаційних військ.

Під час атаки біля гармати перебували три бойовики. Очевидно, вони почули підліт снаряда, оскільки перед вибухом впали на землю. Також видно, що після удару всі троє розбігаються у різні боки. Як стало пізніше відомо, авіаудар наносився кумулятивним боєприпасом.

Успішний дебют ударних "Байрактарів" викликав чималий резонанс з обох боків фронту. На думку колишнього розвідника, начальника військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" ("Повернися живим") Андрія Римарука, цього року в небі Донбасу може розгорнутися справжня битва безпілотників.

З проханням проаналізувати атаку та її наслідки, «Телеграф» звернувся до військовослужбовця ЗСУ, який має досвід диверсійних операцій.

«Ворог явно був спійманий зненацька, ціль відкрита і ніяк не замаскована, звук наближення боєприпасу чутний, розрахунок реагує на це і залягає. Саме прицілювання ведеться за виключно ясної погоди, в умовах відносного безвітря з висоти не більше 3 кілометрів. Захід бойового апарату на ціль здійснювався з тилу та флангу, і швидше за все починався «з боку сонця», — вважає співрозмовник «Телеграфа».

При цьому, як зазначає боєць ЗСУ, швидкість на ділянці наведення та поразки цілей у «ударника» невелика і це загрожує проблемами.

«За наявності постійно працюючих армійських засобів виявлення та оперативно-безперервної взаємодії з ними, цей БПЛА можна збивати як штатними зенітними засобами, так і спецзасобами», — говорить про безтурботність та повну неготовність до атаки «Байрактарами» й небезпеки для безпілотника співрозмовник «Телеграфа».

Ще до успішного застосування «Байрактарів» ЗСУ мають намір поповнити свої сили ще 24 БПЛА.