Україна планує закупити ще 24 турецьких безпілотника Bayraktar: що відомо про майбутню угоду
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Нова партія турецьких безпілотників посилить боєздатність України найближчим часом
Турецькі безпілотні літальні апарати Bayraktar з недавніх пір знаходяться на озброєнні ЗСУ. Навесні 2020 року Міністерство оборони проводило випробування нової партії цієї техніки. БПЛА зарекомендувала себе добре і задовольнила військових.
Турецьке міжнародне інформаційне агентство "Anadolu Agency" на своєму сайті пише про те, що між Україною і Туреччиною існує домовленість про придбання найближчим часом ще 24 турецьких безпілотників.
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив журналістам, що Україна планує закупити бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) Bayraktar TB2 в 2021-2022 роках.
В даний час Україна має в своєму арсеналі 12 БПЛА Bayraktar TB2, які використовуються в підрозділах її військово-повітряних і військово-морських сил.
"Ми також маємо намір в майбутньому включити в наш арсенал такі дрони вітчизняного виробництва", — заявив Залужний.
Також військовий керівник підкреслив, що недостатньо просто придбати БПЛА, потрібно ще навчитися ефективно ними користуватися.
У 2019 ВСУ закупили у Туреччині шість безпілотників Bayraktar TB2 і три наземних пункти управління.
У липні 2021 року перша партія TB2 була передана ВМС України.
Bayraktar TB2 надійшов на озброєння турецької армії в 2014 році, і в даний час використовується в декількох країнах, включаючи Україну, Катар і Азербайджан.
Туреччина протягом багатьох років ефективно використовувала свої передові дрони в транскордонних антитерористичних військових операціях з метою звільнення районів поблизу сирійського кордону від терористичних груп.
Турецькі безпілотники також зіграли вирішальну роль у торішній шеститижневій війні між Вірменією і Азербайджаном.
Раніше "Телеграф" писав про те, безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 також були на параді в Києві на День Незалежності.
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