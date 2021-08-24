Військовий парад у Києві зібрав сотню літаків і новітні зразки військової техніки — фоторепортаж

Деякі види техніки демонструвалися вперше.

Святкування тридцятирічного ювілею Незалежності України в Києві триває з чималим розмахом. Урочисте нагородження, театралізована постановка "ДНК України" і, звичайно, військовий парад.

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"Телеграф" зібрав для вас найефектніші фото з проходження колони військової техніки і авіапараду в честь Дня незалежності.

Українцям показали "Мрію" — найбільший літак пролетів над вулицею Хрещатик всього в 400 метрах від людей.

Літак Ан-225 "Мрія"

Крім АН-225 в авіашоу в Києві взяли участь літаки та вертольоти різних структур, зокрема винищувачі Су-27 і МіГ-29, військово-транспортний літак Іл-76, вертольоти Мі-14, Мі-8 і Мі-24. Крім українських літаків і безпілотників Bayraktar TB2, над Києвом літала авіація НАТО. Детальніше про літаки союзників читайте в спеціальному репортажі.

У параді брали участь понад п’ять тисяч військових і силовиків, а також демонструвалися 400 одиниць техніки і озброєння. Вперше на параді продемонстрували протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", багатофункціональний радіолокаційний комплекс, командно-штабні машини БТР-3КШ і БТР-4КШ. Також вперше Хрещатиком пройшла ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ.

Танкову міць України представляли зокрема Т-64БМ2 і "Оплоти". Крім них показали зразки артилерії.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі пройшов військово-морський парад.