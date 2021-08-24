С залповым огнем и реактивной артиллерией: на параде в Киеве ВСУ показала все свои новинки (эксклюзивный фоторепортаж)

По Крещатику проехала современная техника ВСУ

В Киеве 24 августа по случаю Дня независимости Украины в праздничном параде наше государство представило всю мощь ВСУ с помощью наземной военной техники.

Об этом с места событий передает корреспондент "Телеграфа".

Сообщается, что практически вся техника — это новейшие образцы вооружения, в числе которых — десятки броневиков "Козак-2" и "Козак-2М1" с флагами Украины.

Также на параде можно было увидеть боевые машины реактивной артиллерии "Град" и реактивную систему залпового огня "ВІЛЬХА", гаубицы 2А36 "ГИАЦИНТ-Б", 2А65 "МСТА-Б" и многие другие.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Как ранее сообщал "Телеграф", наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки".

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.