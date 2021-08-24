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Порошенко уснул во время речи Зеленского на параде: Кучма с Ющенко тоже приуныли (эксклюзивные фото)

Автор
Е. Волкова
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Порошенко уснул во время речи Зеленского на параде: Кучма с Ющенко тоже приуныли (эксклюзивные фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 11:12

Во время праздничного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины фотографу "Телеграфа" Яна Доброносова удалось запечатлеть настроение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко провел с закрытыми глазами около минуты
Порошенко провел с закрытыми глазами около минуты

Судя по кадрам, Порошенко закрыл глаза: то ли от скуки, то ли от нахлынувших эмоций — неизвестно. Впрочем, у некоторых создалось впечатление, будто пятый президент спит. По словам нашего корреспондента, с закрытыми глазами политик провел около минуты.

Отметим, что его предшественники — Леонид Кучма и Виктор Ющенко — сидели, нахмурившись, и сцепив пальцы. То ли их слепил свет, то ли тоже борол сон — непонятно.

Как ранее сообщал "Телеграф", наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки". Скопление пассажиров зафиксировали на станции "Золотые ворота", которая является пересадочной на красную линию метрополитена ведущую к Крещатику и Майдану Независимости.

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