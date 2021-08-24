Порошенко заснув під час промови Зеленського на параді: Кучма з Ющенком теж засумували (ексклюзивні фото)

Під час святкового параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося сфотографувати настрій п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко провів з закритими очима близько хвилини

Судячи з кадрів, Порошенко закрив очі: чи то від нудьги, чи то від емоцій, що нахлинули — невідомо. Втім, у деяких склалося враження, ніби п’ятий президент спить. За словами нашого кореспондента, з закритими очима політик провів близько хвилини.

Відзначимо, що його попередники — Леонід Кучма і Віктор Ющенко — сиділи, насупившись, і зчепивши пальці. Чи то їх зліпило світло, то чи теж накривав сон — незрозуміло.

Як раніше повідомляв "Телеграф", наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися затори. Скупчення пасажирів зафіксували на станції "Золоті ворота", яка є пересадковою на червону лінію метрополітену, що веде до Хрещатика і Майдану Незалежності.