Желающие попасть на парад ко Дню независимости устроили давку в метро (видео)

Все желающие не могут попасть на парад в Киеве, в метро образовались "пробки".

Изменения графика движения метро и закрытие части станций по случаю Дня независимости в Киеве уже вызвало давку.

В частности, скопление пассажиров зафиксировали на станции "Золотые ворота", которая является пересадочной на красную линию метрополитена ведущую к Крещатику и Майдану Независимости.

Из-за того, что в центре Киева многие улицы перекрыты, добраться на праздничные мероприятия можно только на метро. При этом часть станций будет закрыта. В частности, весь день 24 августа для пассажиров недоступна станция "Майдан Независимости".

Изменения в работе метро также коснутся станций "Крещатик" и "Олимпийская". При этом, чтобы компенсировать нехватку общественного транспорта в зоне перекрытия улиц, метро будет работать до 2:00 25 августа.

В центре Киева уже собрались серьезные пробки на дорогах.

Карта пробок 24 августа, 10:15 утра в Киеве

Напомним, накануне "Телеграф" подготовил инфографику с полным перечнем дорог, на которые в День Независимости машиной добраться не получится.

Карта перекрытия дорог Киев 24 августа

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"Телеграф" писал, что День Независимости в Украине начали отмечать с Ужгорода — там на рассвете украинцы с западной и восточной Украины вместе помолились за страну.