Світанок Дня незалежності на Закарпатті зустріли молитвою за єдність України (фото)

Мистецька акція до Дня Незалежності відбулась всьоме.

Україна єдина — до Дня Незалежності в Ужгороді закарпатський заслужений академічний народний хор заспівав "Молитву за Україну" спільно з фольклорно-дослідницьким гуртом "Курінець" з Краматорська.

Про це написав у facebook міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

З учасниками зі східної України організатори — закарпатський хор обмінялись короваями на честь дружби. Така мистецька акція щороку відбувається в новому місці Ужгорода. У 2021 День незалежності зустріли на Київській набережній перед музично-драматичним театром. Акція відбулась о шостій ранку.

Схід і Захід разом

Окрім виступів артистів за добробут України молились священники різних віросповідань, молитви виголошували різними мовами.Також, до урочистої зустрічі світанку Дня Незалежності долучились хорова капелла "Боян" Ужгородського Національного університету, місцевий дитячий зразковий вокальний ансамбль" Перлинка" та інші учасники.

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Раніше "Телеграф" писав, що на концерті "Незалежність у нашій ДНК", що відбудеться на НСК Олімпійський у Києві, виступатимуть Океан Ельзи, Оля Полякова, Тіна Кароль, Київський симфонічний оркестр та інші виконавці.