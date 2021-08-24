Укр

Рассвет Дня независимости в Закарпатье встретили молитвой за единство Украины (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
49
Рассвет Дня независимости в Закарпатье встретили молитвой за единство Украины (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 10:18
"Молитва за Украину"

Художественная акция ко Дню Независимости состоялась в седьмой раз.

Украина едина — ко Дню Независимости в Ужгороде закарпатский заслуженный академический народный хор спел "Молитву за Украину" совместно с фольклорно-исследовательской группой "Куринець" из Краматорска.

Об этом написал в facebook мэр Ужгорода Богдан Андреев.

С участниками из восточной Украины организаторы — закарпатский хор обменялись караваями в честь дружбы. Такая художественная акция ежегодно проходит в новом месте Ужгорода. В 2021 День независимости встретили на Киевской набережной перед музыкально-драматическим театром. Акция состоялась в шесть утра.

Восток и Запад вместе
Восток и Запад вместе

Кроме выступлений артистов за благосостояние Украины молились священники разных вероисповеданий, молитвы произносили на разных языках. Также, к торжественной встрече рассвета Дня Независимости присоединились хоровая капелла "Боян" Ужгородского Национального университета и местный детский образцовый вокальный ансамбль "Жемчужинка" и другие участники.

Ранее "Телеграф" писал, что на концерте "Независимость в нашей ДНК", что состоится на НСК Олимпийский в Киеве, выступать Океан Эльзы, Оля Полякова, Тина Кароль, Киевский симфонический оркестр и другие исполнители.

Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Украина
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Как проходит военный парад ко Дню независимости (онлайн-трансляция)
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину