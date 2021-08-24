Рассвет Дня независимости в Закарпатье встретили молитвой за единство Украины (фото)

Художественная акция ко Дню Независимости состоялась в седьмой раз.

Украина едина — ко Дню Независимости в Ужгороде закарпатский заслуженный академический народный хор спел "Молитву за Украину" совместно с фольклорно-исследовательской группой "Куринець" из Краматорска.

Об этом написал в facebook мэр Ужгорода Богдан Андреев.

С участниками из восточной Украины организаторы — закарпатский хор обменялись караваями в честь дружбы. Такая художественная акция ежегодно проходит в новом месте Ужгорода. В 2021 День независимости встретили на Киевской набережной перед музыкально-драматическим театром. Акция состоялась в шесть утра.

Восток и Запад вместе

Кроме выступлений артистов за благосостояние Украины молились священники разных вероисповеданий, молитвы произносили на разных языках. Также, к торжественной встрече рассвета Дня Независимости присоединились хоровая капелла "Боян" Ужгородского Национального университета и местный детский образцовый вокальный ансамбль "Жемчужинка" и другие участники.

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Ранее "Телеграф" писал, что на концерте "Независимость в нашей ДНК", что состоится на НСК Олимпийский в Киеве, выступать Океан Эльзы, Оля Полякова, Тина Кароль, Киевский симфонический оркестр и другие исполнители.