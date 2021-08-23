Як працюватиме метро у Києві на День Незалежності: деякі станції закриють, але час роботи збільшать

Деякі станції метро закриють на вхід і вихід, а наземний транспорт частково припинить рух

У Києві на День Незалежності, 24 серпня, зміниться графік руху метро та іншого громадського тарнспорту. Зокрема, можливі закриття деяких станцій та маршрутів через проведення параду та інших заходів у столиці.

Про це у понеділок, 23 серпня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зміни у роботі метро Києва 24 серпня

Так, на День Незалежності з 13:00 повністю закриють станцію метро "Майдан Незалежності" та переходи між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Поїзди метрополітену на станції "Майдан Незалежності" у цей час зупинятися не будуть.

Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 на вхід та вихід буде зачинено один з виходів станції метро "Хрещатик" — той, що веде на Алею Героїв Небесної Сотні.

Місцева влада повідомляє, що у разі необхідності перед початком святкового концерту можуть частково закривати станцію "Олімпійська". Мова йде про години до концерту — 18-30 та після нього.

По такому ж принципу на вхід та вихід можуть обмежувати станції «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац Спорту».

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Зміни у роботі громадського транспорту Києва 24 серпня

Пасажирський транспорт у Києві 24 серпня також змінить рух. Це пов’язано з перекриттям низки вулиць та забороною руху транспортних засобів під час військового параду.

Так, у Києві тимчасово зупинять рух:

автобуси №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбуси №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваї №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

На час припинення руху кияни та гості міста можуть скористатися альтернативними маршрутами:

автобус № 5 в напрямку до залізничного вокзалу "Центральний" від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";

автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";

автобус № 137-Н від ст. м. "Харківська2 до ст. м. "Палац спорту";

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".

Раніше "Телеграф" повідомляв, які вулиці Києва перекриють через проведення святкового параду на День Незалежності. Також ми писали про графік роботи банків та операторів поштового зв’язку на 24 серпня.

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