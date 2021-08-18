Через репетицію параду до Дня Незалежності в Києві обмежують рух на деяких вулицях.

Три дні — 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до 01:15 в Києві по-іншому ходитиме громадський транспорт та перекриють частину вулиць. Все — через репетицію параду на Хрещатику та Майдані Незалежності й салют артилерії на Трухановому острові.

Про графік та вулиці, які перекриватимуть розповіли в Київській міськдержадміністрації.

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18 серпня з 15:30 до 18:00 буде обмежений рух на вулицях Академіка Туполєва, Маршала Рибалка, Вʼячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилявській, Антоновича та проспекті Перемоги.

З 19:00 до 01:15 — обмежать рух вулицях Нижній Вал, Глибочицька, Глибочицький проїзд, Вʼячеслава Чорновола, Старовокзальна, Антоновича, Жилянська та проспект Перемоги.

Перекриватимуть 18 серпня в Києві:

15:30-01:15 — вул. Велика Васильківська ( від Либідьської площі до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівську (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного пров.), Петрівську Алею, Паркову дорогу, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, вул. Набережно-Хрещатицьку (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської).

З 19:00 до 20:00 — Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

Перекриття вулиць та обмеження руху

Через проходження колони військової техніки в рамках підготовки до параду, можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів № 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500

тролейбусів маршрутів № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Яким чином планують організувати рух громадського транспорту:

автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри

автобуси № 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська"

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна"

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. "Почайна"

автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська"

автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту"

автобус № 137-Н від ст. м. "Харківська" до ст. м. "Палац спорту"

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний"

тролейбуси № 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича)

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний"

тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська"

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту"

тролейбуси № 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив)

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".

Перекриття вулиць та обмеження руху

Раніше "Телеграф" писав про повний план заходів до Дня Незалежності в Києві.