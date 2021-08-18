В Киеве перекроют улицы и изменят движение общественного транспорта на три дня (инфографика)

Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве ограничивают движение на некоторых улицах.

Три дня — 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 1:15 в Киеве по-другому будет ходить общественный транспорт и перекроют часть улиц. Все — из-за репетиции парада на Крещатике и Майдане Независимости, а также салюта артиллерии на Трухановом острове.

О графике и улицах, которые будут перекрывать рассказали в Киевской горгосадминистрации.

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18 августа с 15:30 до 18:00 будет ограничено движение на улицах Академика Туполева, Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилявський, Антоновича и проспекте Победы.

С 19:00 до 01:15 — ограничат движение на улицах Нижний Вал, Глубочицкая, Глубочицкий проезд, Вячеслава Черновола, Старовокзальная, Антоновича, Жилянская и проспект Победы.

Перекрывать 18 августа в Киеве будут:

15:30 — 01:15 — ул. Большая Васильковская (от Лыбидьской площади до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловскую (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного пер.), Петровскую Аллею, Парковую дорогу, Владимирский спуск, Боричев спуск, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Владимирской).

С 19:00 до 20:00 — Набережное шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

Перекрытие и ограничение движения в Киеве

Из-за прохождения колонны военной техники в рамках подготовки к параду, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500

троллейбусов маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Каким образом планируется организовать движение общественного транспорта:

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры

автобусы № 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская"

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная"

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная"

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна"

автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидьская"

автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта"

автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта"

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный"

троллейбусы № 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса к ул. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный"

троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидьская"

троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта"

троллейбусы № 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидьская".

Перекрытие и ограничение движения в Киеве

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