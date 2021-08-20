Капелюшки від сонця зміняться парасолькою: якою буде погода в Україні на День Незалежності

У столиці на День Незалежності буде спекотно

На День Незалежності, 24 серпня, в Україну повернеться спека до +30 градусів, а дощі можуть пройти лише місцями.

Такий прогноз погоди дала синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її даними, у більшості областей пануватиме спека. При цьому у західних областях буде більш прохолодно і місцями дощитиме. Також локальні грозові дощі пройдуть на Півночі України.

Синоптик радить взяти на заходи з нагоди Дня Незалежності і капелюшок від сонця, і парасольку або дощовик.

У Києві на День Незалежності температура повітря досягне +30 градусів. Дощі у столиці можливі лише місцями.

За прогнозом "Укргідрометцентру", 24 серпня західні області України накриють дощі. При цьому температура повітря коливатиметься від +16 до +24 градусів вдень, та від +11 до +15 вночі. Найпрохолодніше буде у Волинській області. Крім того, дощі вдень прогнозуються у Київській та Чернігівській областях.

У інших регіонах України суттєвих опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься від +22 до +28 градусів, вночі — від +11 до +19.

У Києві "Укргідрометцентр" прогнозує короткочасні дощі вдень. При цьому буде спекотно — температура повітря прогріється до +26 градусів.

Погода в Україні на День Незалежності - дані Укргідрометцентру

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на українських морських курортах на вихідні до Дня незалежності. Також ми писали про погоду у Карпатах напередодні 24 серпня.