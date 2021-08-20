Як працює ПриватБанк і Ощадбанк на День Незалежності України

Відділення банків будуть закриті чотири дні поспіль

В Україні очікуються святкові вихідні тривалістю у чотири дні в зв’язку з Днем Незалежності, який є вихідним на державному рівні. У зв’язку з цим вносяться зміни у роботу банків.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

Так, розпорядженням Кабміну затверджено, що з 21 (субота) по 24 серпня (вівторок) в Україні будуть вихідні, відповідно банки, у тому числі Приватбанк та Ощадбанк, працювати не будуть.

Пропущений робочий день з 23 серпня (понеділок) перенесли на 28 серпня (субота).

Перенесення робочих днів у серпні

Що стосується міжбанківських платежів, то операції, проведені 21-24 серпня, будуть відображатися датою першого наступного робочого (операційного дня) — 25 серпня (середа).

А 28 серпня (субота) буде звичайним робочим банківським днем і всі платежі будуть здійснені датою цього дня.

При цьому цілодобово працюватимуть електронні платежі і мобільний банкінг. Також відкритими для клієнтів залишаться відділення самообслуговування (для входу потрібна карта клієнта банку).

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні на День Незалежності.