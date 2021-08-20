Шляпки от солнца изменятся зонтиком: какой будет погода в Украине на День Независимости
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В столице на День Независимости будет жарко
На День Независимости, 24 августа, в Украину вернется жара до +30 градусов, а дожди могут пройти лишь местами.
Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, в большинстве областей будет царить жара. При этом в западных областях будет более прохладно и местами дождливо. Также локальные грозовые дожди пройдут на севере Украины.
Синоптик советует взять на мероприятия по случаю Дня Независимости и шляпку от солнца, и зонтик или дождевик.
В Киеве на День Независимости температура воздуха достигнет +30 градусов. Дожди в столице возможны только местами.
По прогнозу "Укргидрометцентра", 24 августа западные области Украины накроют дожди. При этом температура воздуха будет колебаться от +16 до +24 градусов днем, и от +11 до +15 ночью. Прохладнее всего будет в Волынской области. Кроме того, дожди днем прогнозируются в Киевской и Черниговской областях.
В других регионах Украины существенных осадков не ожидается. Температура будет колебаться от +22 до +28 градусов, ночью — от +11 до +19.
В Киеве "Укргидрометцентр" прогнозирует кратковременные дожди днем. При этом будет жарко — температура воздуха прогреется до +26 градусов.
Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на украинских морских курортах на выходные ко Дню независимости. Также мы писали о погоде в Карпатах накануне 24 августа.
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