Как работает ПриватБанк и Ощадбанк на День Независимости Украины
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Отделения банков будут закрыты четыре дня подряд
В Украине грядут праздничные выходные длинной в четыре дня в связи с Днем Независимости, который является выходным на государственном уровне. В связи с этим вносятся изменения в работу банков.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
Так, распоряжением Кабмина утверждено, что с 21 (суббота) по 24 августа (вторник) в Украине будут выходные, соответственно банки, в том числе Приватбанк и Ощадбанк, работать не будут.
Пропущенный рабочий день с 23 августа (понедельник) перенесли на 28 августа (суббота).
Что касается межбанковских платежей, то операции, проведенные 21-24 августа, будут отражаться датой первого следующего рабочего (операционного дня) — 25 августа (среда).
А 28 августа (суббота) будет обычным рабочим банковским днем и все платежи будут осуществлены датой этого дня.
При этом круглосуточно будут работать электронные платежи и мобильный банкинг. Также открытыми для клиентов останутся отделения самообслуживания (для входа нужна карта клиента банка).
Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине на День Независимости.
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