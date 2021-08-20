Как работает ПриватБанк и Ощадбанк на День Независимости Украины

Отделения банков будут закрыты четыре дня подряд

В Украине грядут праздничные выходные длинной в четыре дня в связи с Днем Независимости, который является выходным на государственном уровне. В связи с этим вносятся изменения в работу банков.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

Так, распоряжением Кабмина утверждено, что с 21 (суббота) по 24 августа (вторник) в Украине будут выходные, соответственно банки, в том числе Приватбанк и Ощадбанк, работать не будут.

Пропущенный рабочий день с 23 августа (понедельник) перенесли на 28 августа (суббота).

Перенос рабочих дней в августе

Что касается межбанковских платежей, то операции, проведенные 21-24 августа, будут отражаться датой первого следующего рабочего (операционного дня) — 25 августа (среда).

А 28 августа (суббота) будет обычным рабочим банковским днем и все платежи будут осуществлены датой этого дня.

При этом круглосуточно будут работать электронные платежи и мобильный банкинг. Также открытыми для клиентов останутся отделения самообслуживания (для входа нужна карта клиента банка).

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине на День Независимости.