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Украинцы получат длинные выходные на День независимости 2021: календарь рабочих дней на август

Украинцы получат длинные выходные на День независимости 2021: календарь рабочих дней на август
23:28 Чт, 22 Июль 2021 Телеграф

В последний месяц лета украинцы получат возможность отдыхать дольше, чем обычно. В августе 2021 нас ждет 10 выходных дней и 21 рабочий.

Дополнительным выходным жителей Украины порадуют благодаря празднованию Дня независимости. В частности, 23 и 24 августа на работу выходить не придется. Этот день будем отрабатывать 28 августа. Но эта маленькая деталь не должна никого сильно расстраивать, ведь вместе с праздничными понедельником и вторником, страну ожидают длительные четырехдневные выходные - 21, 22, 23 и 24 августа.

В течение августа украинцы будут праздновать еще несколько религиозных и профессиональных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, День Государственного флага Украины, Международный день молодежи, День авиации Украины, День войск связи Вооруженных сил Украины, День шахтера, День строителя, День работников ветеринарной медицины.

Как сообщал "Телеграф", в этом году празднование Дня независимости будут длиться три дня: программа будет насыщена различными событиями, а некоторые из которых пройдут в Украине впервые.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Август, Выходные, 10 выходных, август 2021.
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