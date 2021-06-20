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Стало відомо, на що витратять виділені до Дня незалежності мільярди
Стало відомо, на що витратять виділені до Дня незалежності мільярди

Стало відомо, на що витратять виділені до Дня незалежності мільярди

Стало відомо, на що витратять виділені до Дня незалежності мільярди
Оновлено 15:33 Сьогодні Телеграф

19 червня стало відомо, що на святкування 30-річчя незалежності України виділять близько 5,4 мільярда гривень.

У Кабміні поспішили пояснити, куди підуть мільярди і заявили, що крім святкових урочистостей, витрати включають масштабні інфраструктурні проекти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн  включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні. 

На урочисту програму витратять 100 млн грн.

Крім того, фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Варто відзначити, що в цьому році 30-річчя незалежності України святкуватимуть три дні. Президент Володимир Зеленський розповів, що програма буде насичена різними подіями, деякі з яких пройдуть в Україні вперше. Крім того, буде військовий, великий парад.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Мінфін, 30-річчя незалежності України, Незалежність України.
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