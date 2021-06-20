Стало відомо, на що витратять виділені до Дня незалежності мільярди

19 червня стало відомо, що на святкування 30-річчя незалежності України виділять близько 5,4 мільярда гривень.

У Кабміні поспішили пояснити, куди підуть мільярди і заявили, що крім святкових урочистостей, витрати включають масштабні інфраструктурні проекти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

"Модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - йдеться у повідомленні.

На урочисту програму витратять 100 млн грн.

Крім того, фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.

Варто відзначити, що в цьому році 30-річчя незалежності України святкуватимуть три дні. Президент Володимир Зеленський розповів, що програма буде насичена різними подіями, деякі з яких пройдуть в Україні вперше. Крім того, буде військовий, великий парад.