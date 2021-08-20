Став відомий графік роботи Нової пошти та Укрпошти на День Незалежності України

Державний вихідний з нагоди Дня Незалежності України внесе зміни у робочий графік операторів поштового зв’язку

Графік роботи операторів поштового зв’язку — Нової пошти та Укрпошти — на вихідні з нагоди Дня Незалежності України буде трохи скоректований. І якщо з 21 по 23 серпня більшість відділень Нової пошти та Укрпошти працюватимуть як зазвичай, то 24 серпня графік зміниться.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на прес-служби компаній.

Графік роботи Укрпошти на День Незалежності

Відділення Укрпошти за звичайним графіком працюватимуть з 21 по 23 серпня, а безпосередньо у День Незалежності (24 серпня) залишаться робочими тільки чергові відділення — їх по всій території України 80.

Список відділень Укрпошти, що працюють 24 серпня:

Щодо Києва, то тут у День Незалежності будуть відкриті три відділення:

01001 — вул. Хрещатик, 22 — з 10:00 до 18:00 без перерви;

02002 — вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 — з 10:00 до 18:00 без перерви;

03505 — просп. Повітрофлотський, 75 — з 9:00 до 19:00 без перерви.

Відзначимо, що пропущений робочий день у понеділок (23 серпня) буде перенесений на суботу (28 серпня).

Графік роботи Нової пошти на День Незалежності

А ось відділення Нової пошти, як і адресна доставка, 23 і 24 серпня будуть працювати. Графік їх роботи буде таким же, як у неділю.

Компанія уточнює, що у залежності від відділення графік роботи може відрізнятися, а детальну інформацію про роботу Нової пошти на День Незалежності дивіться ТУТ.

Відзначимо, що більшість відділень НП 24 серпня закриються раніше, ніж зазвичай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зміниться в графіку роботи ПриватБанку та Ощадбанку на вихідних з нагоди Дня Незалежності.