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В параде на День независимости Украины примут участие четырехлапые бойцы (фото)

В параде на День независимости Украины примут участие четырехлапые бойцы (фото)
06:38 Сегодня Телеграф Госпогранслужба Украины

Кинологи-пограничники вместе со своими питомцами впервые станут участниками парада ко Дню Независимости Украины, который пройдет 24 августа.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

В День Независимости Украины в параде будут участвовать собаки пограничников

Для участия в мероприятии отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство на параде.В День Независимости Украины в параде будут участвовать собаки пограничников

Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков, и уже успели зарекомендовать себя на службе, отмечают в Госпогранслужбе.

В День Независимости Украины в параде будут участвовать собаки пограничников

Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины, коорый находится в Великих Мостах Львовской области.

В День Независимости Украины в параде будут участвовать собаки пограничников

Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Для того, чтобы собаки приняли участие в мероприятии, они должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения парада, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

В День Независимости Украины в параде будут участвовать собаки пограничников

Как сообщалось, подготовка к параду ко Дню Независимости Украины уже успела стать скандальной. Так, в обществе разразился скандал из-за того, что женщины-военнослужащие вынуждены маршировать в туфлях на довольно высоких каблуках вместо удобной армейской обуви, как это было ранее.

После этого Министру обороны подарили женские туфли прямо на заседании Рады.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Парад, Собаки, Кинологи, ГПСУ, День Независимости 2021.
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