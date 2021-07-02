Министру обороны подарили женские туфли прямо на заседании Рады: в чем причина такого перформанса

На фоне скандала с отсутствием берцев для женщин-военных на время "большого" военного парада в честь празднования 30-й годовщины Независимости Украины, в пятницу, 2 июля, министру обороны Андрею Тарану в Раде вручили женские туфли.

Соответствующие снимки сделал фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

На кадрах видно, как красные туфли на шпильке министру тычут едва ли не в лицо, стараясь обратить внимание на проблему с отсутствием военной обуви для женщин-военных.

Напомним, скандал с отсутствием спецобуви для женщин в ВСУ вызвал небывалый резонанс. В частности, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook припомнила форму парада 2019 года, где женщины-военнослужащие отлично выглядели в армейских ботинках нового образца, и назвала замену берцев на туфли, "нулевым равноправием в армии".

Как сообщал "Телеграф", ранее Минобороны рассказало, сколько женщин служат в украинских ВМС.