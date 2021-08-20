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Стал известен график работы Новой почты и Укрпочты на День Независимости Украины

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Стал известен график работы Новой почты и Укрпочты на День Независимости Украины Новость обновлена 20 августа 2021, 19:31
Иллюстративное фото

Государственный выходной по случаю Дня Независимости Украины внесет изменения в рабочий график операторов почтовой связи

График работы операторов почтовой связи — Новой почты и Укрпочты — на выходные по случаю Дня Независимости Украины будет немного скорректирован. И если с 21 по 23 августа большинство отделений Новой почты и Укрпочты будут работать как обычно, то 24 августа график изменится.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на пресс-службы компаний.

График работы Укрпочты на День Независимости

Отделения Укрпочты по обычному графику будут работать с 21 по 23 августа, а непосредственно в День Независимости (24 августа) останутся рабочими только дежурные отделения — их по всей территории Украины 80.

Список отделений Укрпочты, работающих 24 августа:

Касательно Киева, то здесь в День Независимости будут открыты три отделения:

  • 01001 — ул. Крещатик, 22 — с 10:00 до 18:00 без перерыва;
  • 02002 — ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 — с 10:00 до 18:00 без перерыва;
  • 03505 — просп. Воздухофлотский, 75 — с 9:00 до 19:00 без перерыва.

Отметим, что пропущенный рабочий день в понедельник (23 августа) будет перенесен на субботу (28 августа).

График работы Новой почты на День Независимости

А вот отделения Новой почты, как и адресная доставка, 23 и 24 августа будут работать. График их работы будет таким же, как в воскресенье.

Компания уточняет, что в зависимости от отделения график работы может отличаться, а детальную информацию о работе Новой почты на День Независимости смотрите ЗДЕСЬ.

Отметим, что большинство отделений НП 24 августа закроются раньше, чем обычно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменится в графике работы ПриватБанка и Ощадбанка на выходных по случаю Дня Независимости.

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