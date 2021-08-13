Безпрецедентно: техніка та солдати декількох країн НАТО вийдуть на парад до Дня незалежності України

Майже тридцять солдатів з Чехії безпрецедентно візьмуть участь у військовому параді, запланованому на 24 серпня в День незалежності України.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє "Hlidacipes".

Крім того, Польща чи Словаччина відправлять свою військову техніку на додаток до чеських солдатів.

Такі дії до 30-річчя незалежності України є символічним жестом підтримки Києва через конфлікт з Росією.

Хоча участь чеських солдатів у святкуванні важливих ювілеїв країн-партнерів Республіки є звичайною практикою, в цьому році кількість військових буде вище, ніж зазвичай.

"Чеська армія відправить на ці урочистості 27 членів празького штабу екіпажу, які візьмуть участь у військовому параді", - підтвердив Марек Валу, прессекретар Міністерства оборони Республіки.

Концепція святкування також буде вказувати на те, що держави-члени НАТО, як і Чеська Республіка, продовжують стояти в замороженому конфлікті між Україною і Росією.

"Беручи участь в параді, ми показуємо, що високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такі", - зазначає Валу.

Поки невідомо, чи приїде до Києва хтось із чеських конституційних чиновників, але абсолютно очевидно, що президент Республіки Мілош Земан не відвідає Україну, адже чотири роки тому він назвав російську анексію Криму "доконаним фактом", тобто угодою. Тоді українська сторона засудила слова президента Чехії, заявивши, що Земан не приховував своїх проросійських поглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 30-річчя незалежності в Україні вводять нову монету.

Нагадуємо, що 4 серпня тисячі військових і силовиків зробили репетицію параду до Дня незалежності України. Військовий парад стане частиною триденного святкування Дня Незалежності.

Також ми писали хто з українських артистів візьме участь у масштабному концерті 24 серпня в Києві.