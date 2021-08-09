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До 30-річчя незалежності: в Україні вводять нову монету

До 30-річчя незалежності: в Україні вводять нову монету
Оновлено 18:27 Сьогодні Телеграф Нацбанк

Національний банк України з 10 серпня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монету виготовили з нейзильберу в тиражі 50 тис. шт.

Монета
На реверсі монети півколом розміщено написи: 30 років (угорі ліворуч на матовому тлі) незалежності України (справа на дзеркальному тлі).

Також там зображена кольорова вишита стрічка, яка символізує код нації. Вона нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації. Для створення зображення використовували тамподрук.

На аверсі монети можна побачити композицію, що символізує Україну. На цій стороні монети зображені безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів. Над ними летять лелеки, які є одним із символів України.

На тлі полів вгорі знаходиться малий Державний Герб України. Також на аверсі нової монети праворуч півколом розміщено напис Україна, зліва від герба написано 2021, а номінал 5 гривень зображено внизу півколом.

Також зліва на монеті є логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в цьому році в Україні відсвяткують 30-річчя Незалежності, і хто з артистів вийде на сцену під час масштабного концерту на честь державного свята.

Нагадуємо, що на святкування Дня Незалежності України виділять близько 5,4 мільярда гривень.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

День незалежності України, 5 гривень, Національний банк України, Нова монета.
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