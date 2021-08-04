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Тисячі військових і силовиків відрепетирували парад до 30-річчя незалежності України (фото)

Тисячі військових і силовиків відрепетирували парад до 30-річчя незалежності України (фото)
Оновлено 14:08 Сьогодні Телеграф НГУ

На злітній смузі держпідприємства "Антонов" відбулась перша репетиція парадних розрахунків до урочистої ходи військ під час святкування 30-ї річниці проголошення Незалежності України в Києві. Військовий парад стане частиною триденного святкування Дня Незалежності. На його репетицію зібралися тисячі військових з різних структур.

Про це повідомляє сайт Національної гвардії України.

Відмінність цього параду від попередніх - новий стройовий крок, де ногу піднімають на 10-15 сантиметрів над землею.

репетиція параду

репетиція параду

(Фото: НГУ)

Солдати, які беруть участь в параді, розповідають, що горді наданої честю - представляти Національну гвардію. Всього від відомства в огляді будуть брати участь 4 "коробки" військових - спеціальний навчально-тренувальний батальйон "Почесна варта", кінологи з собаками, курсанти академії та зведений оркестр НГУ.

кінологи НГУ

прапор України

(Фото: НГУ)

Раніше "Телеграф" розповідав, що на підготовку святкування Дня Незалежності витратять майже 5, 5 мільярдів гривень. Частина з них піде на організацію концерту на НСК "Олімпійський".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 36

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День Незалежності, Національна гвардія України.
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