Тимошенко, Jerry Heil і alyona alyona, Klavdia Petrivna і не тільки: головні відкриття 2024 року

Ці артисти поширюють українську музику і стали справжніми проривами цього року

2024 рік став знаковим для українського шоубізнесу. З’явилися нові зірки, які швидко стали відомими, а також розкрилися ті, які раніше були в тіні більш відомих постатей. Зараз, на третій рік повномасштабного вторгнення зірки — не ті, хто лише виступають та мають велику аудиторію, а й ті, хто допомагає Збройним силам України і роблять благодійні концерти, тури тощо. А раніше ми розповідали, хто з українських зірок стали батьками у 2024 році.

Ці особистості збагатили український шоубізнес та культуру в цілому. Серед них — співаки, блогери, стендап-коміки. "Телеграф" вирішив пригадати головні відкриття 2024 року.

Євген Янович

Раніше Євген Янович був учасником шоу "Мамахохотала" і був відомим на досить вузьку аудиторію. У 2023 році він прославився завдяки "Подкаст терапії" зі Спартаком Субботою, а після провалу проєкту швидко запустив власне шоу "20:23". У кожному випуску він не лише проводить розважальні розмови з зірками, але й донатить кошти на ЗСУ. Також організовує благодійні стріми, куди запрошує інших зірок і збирає немаленькі кошти на потреби армії. Крім цього, Янович часто з’являється й на інших YouTube-проєктах.

Кажанна

Дівчина досить швидко стала популярною. Спочатку вона знімала розважальні відео у TikTok, а згодом випустила пісню "Дупа огірка", яка сподобалася Єрмаку і швидко завірусилася, а пізніше стала писати й інші треки. Також нещодавно вийшов альбом співачки "Рукокрила", де усі пісні з глибоким змістом. Зараз Кажанна є артисткою лейблу Jerry Heil "NOVA".

Klavdiia Petrivna

У свої 19 років дівчина, яка довго приховувала свою особистість, зібрала два Палаци спорту поспіль. Соломія Опришко (справжнє ім’я співачки) не використовувала сексуалізований образ жінки і навіть не показувала своє обличчя, але змогла знайти мільйони прихильників.

Курган & Агрегат

Цей український хіп-хоп гурт став справжнім відкриттям року через суми, які вони збирають завдяки своїм турам. Зокрема, у європейському турі гурт зібрав рекордні 14 млн гривень для ЗСУ.

MAYOROVA

Спочатку дівчина вела б’юті-блог, де тестувала різну косметику. Однак у 2023 році випустила першу пісню та кліп "Незамінних". Проте, вона не принесла співачці популярності. По-справжньому відомою дівчина стала у 2024 році, після виходу інших її треків. Цьогоріч дівчина випустила свій альбом і вже дає сольні концерти.

Михайло Лебіга

Блогер просто вів прямі ефіри на стрімінговій платформі Twich, де оглядав українські шоу, як згодом став популярним. У 2023 році завірусився мем "За Лебіговича", який приніс йому впізнаваність. У 2024 році Михайло став заспівав із Надею Дорофєєвою трек "А я все плакала", провів благодійний стрім зі співачкою, де зібрав 6 млн гривень, знявся у фільмі "Збори ОСББ" і часто з’являється на різних YouTube-каналах.

Антон Тимошенко

Справжній зліт у його кар’єрі відбувся саме у 2024 році. Антон Тимошенко саме цього року став давати концерти, їздити в тури Україною і не тільки. Наприклад, у благодійному турі США комік зібрав 11 млн гривень, які передав на допомогу ЗСУ. Також відбулася прем’єра подкасту Сергія Притули з Антоном Тимошенком "Гуртом та вщент", який набирає тисячі переглядів.

ALYONA ALYONA & Jerry Heil

Так, обидві співачки були популярними ще до "Євробачення". Проте, саме їхній дует "порвав" усіх. Вони не лише зайняли третє місце на "Євробаченні 2024", але й випустили спільний трек "Подоляночка", який зацінили у мережі.

Latexfauna

Гурту приніс популярність трек MASANDRA та кліп на нього. Пісню було випущено ще у 2023 році, але "залетіла" у тренди вона тільки зараз. Кліп набрав 23 млн переглядів, а пісня потрапила до світових чартів.

OSTROVSKIY

Співак став записувати дуети з відомим виконавцями та з’являтися у кліпах. Зокрема, він випустив трек "Твої тату" з Дашею Майоровою, і був головним героєм кліпу Насті Каменських і теж запрем'єрив з нею пісню "Гріхи".

Ziferblat

Слухачі дізналися про цей гурт завдяки нацвідбору на Євробачення у 2024 році. У них були всі шанси на перемогу, а самі журі неодноразово зазначали, що цей колектив — справжнє відкриття.

Раніше "Телеграф" про головні прем’єри 2024 року. Серед них — "Холостяк", Сталкер-2, Klavdia Petrivna та інші.