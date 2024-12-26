Тимошенко, Jerry Heil и alyona alyona, Klavdia Petrivna и не только: главные открытия 2024 года

Эти артисты распространяют украинскую музыку и стали настоящими прорывами этого года

2024 стал знаковым для украинского шоубизнеса. Появились новые звезды, быстро ставшие известными, а также раскрывшиеся те, которые раньше были в тени более известных фигур. Сейчас на третий год полномасштабного вторжения звезды — не те, кто только выступают и имеют большую аудиторию, но и те, кто помогает Вооруженным силам Украины и делают благотворительные концерты, туры и т.д. А раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд стали родителями в 2024 году.

Эти личности обогатили украинский шоу-бизнес и культуру в целом. Среди них – певцы, блогеры, стендап-комики. "Телеграф" решил вспомнить главные открытия 2024 года.

Евгений Янович

Ранее Евгений Янович был участником шоу "Мамахохотала" и был известен на достаточно узкую аудиторию. В 2023 году он прославился благодаря "Подкасту терапии" со Спартаком Субботой, а после провала проекта быстро запустил собственное шоу "20:23". В каждом выпуске он не только проводит развлекательные разговоры со звездами, но и донатит деньги на ВСУ. Также организует благотворительные стримы, куда приглашает других звезд и собирает немаленькие средства на нужды армии. Кроме того, Янович часто появляется и на других YouTube-проектах.

Кажанна

Девушка довольно быстро стала популярной. Сначала она снимала развлекательные видео в TikTok, а затем выпустила песню "Дупа огірка", которая понравилась Ермаку и быстро завирусилась, а позжетона стала писать и другие треки. Также недавно вышел альбом певицы "Рукокрила", где все песни с глубоким содержанием. Сейчас Кажанна является артисткой лейбла Jerry Heil "NOVA".

Klavdiia Petrivna

В свои 19 лет девушка, долго скрывавшая свою личность, собрала два Дворца спорта подряд. Соломия Опрышко (настоящее имя певицы) не использовала сексуализированный образ женщины и даже не показывала свое лицо, но смогла найти миллионы поклонников.

Курган и Агрегат

Эта украинская хип-хоп группа стала настоящим открытием года из-за сумм, которые они собирают благодаря своим турам. В частности, в европейском туре группа собрала рекордные 14 млн гривен для ВСУ.

MAYOROVA

Сначала девушка вела бьюти-блог, где тестировала разную косметику. Однако в 2023 году выпустила первую песню и клип "Незаменимых". Однако она не принесла певице популярности. По-настоящему известная девушка стала в 2024 году, после выхода других ее треков. В этом году девушка выпустила свой альбом и уже дает сольные концерты.

Михаил Лебига

Блогер просто вел прямые эфиры на стриминговой платформе Twich, где осматривал украинские шоу, как впоследствии стал популярным. В 2023 году завирусился мем "За Лебиговича", который принес ему узнаваемость. В 2024 году Михаил стал спел с Надеждой Дорофеевой трек "А я все плакала", провел благотворительный стрим с певицей, где собрал 6 млн гривен на ВСУ, снялся в фильме "Збори ОСББ" и часто появляется на разных YouTube-каналах.

Антон Тимошенко

Настоящий взлет в его карьере состоялся именно в 2024 году. Антон Тимошенко именно в этом году стал давать концерты, ездить в туры по Украине и не только. К примеру, в благотворительном туре США комик собрал 11 млн гривен, которые передал на помощь ВСУ. Также состоялась премьера подкаста Сергея Притулы с Антоном Тимошенко "Гуртом та вщент", который набирает тысячи просмотров.

ALYONA ALYONA & Jerry Heil

Да, обе певицы были популярны еще до "Евровидения". Однако именно их дуэт "порвал" всех. Они не только заняли третье место на Евровидении 2024, но и выпустили совместный трек "Подоляночка", который заценили в сети.

Latexfauna

Группе принес популярность трек MASANDRA и клип на него. Песня была выпущена еще в 2023 году, но "залетела" в тренды она только сейчас. Клип набрал 23 млн просмотров, а песня попала в мировые чарты.

OSTROVSKIY

Певец стал записывать дуэты с известными исполнителями и появляться в клипах. В частности, он выпустил трек "Твои тату" с Дашей Майоровой, и был главным героем клипа Насти Каменских и тоже представил с ней песню "Грехи".

Ziferblat

Слушатели узнали эту группу благодаря нацотбору на Евровидение в 2024 году. У них были все шансы на победу, а сами жюри неоднократно отмечали, что этот коллектив — настоящее открытие.

Ранее "Телеграф" о главных премьерах 2024 года. Среди них – "Холостяк", Сталкер-2, Klavdia Petrivna и другие.