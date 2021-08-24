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Бажаючі потрапити на парад до Дня незалежності влаштували тисняву в метро (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Бажаючі потрапити на парад до Дня незалежності влаштували тисняву в метро (відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:31
Метро в Києві працює 24 серпня за особливим графіком.

Всі бажаючі не можуть потрапити на парад в Києві, в метро утворилися "затори".

Зміни графіка руху метро і закриття частини станцій з нагоди Дня незалежності в Києві вже викликало тисняву.

Зокрема, скупчення пасажирів зафіксували на станції "Золоті ворота", яка є пересадковою на червону лінію метрополітену провідну до Хрещатика і Майдану Незалежності.

Через те, що в центрі Києва багато вулиць перекриті, дістатися на святкові заходи можна тільки на метро. При цьому частина станцій буде закрита. Зокрема, весь день 24 серпня для пасажирів недоступна станція "Майдан Незалежності".

Зміни в роботі метро також торкнуться станцій "Хрещатик" і "Олімпійська". При цьому, щоб компенсувати брак громадського транспорту в зоні перекриття вулиць, метро працюватиме до 2:00 25 серпня.

У центрі Києва вже зібралися серйозні затори на дорогах.

Карта пробок 24 серпня, 10:15 ранку в Києві
Карта пробок 24 серпня, 10:15 ранку в Києві

Нагадаємо, напередодні "Телеграф" підготував інфографіку з повним переліком доріг, на які в День Незалежності машиною добратися не вийде.

Карта перекриття доріг Києва 24 серпня
Карта перекриття доріг Києва 24 серпня

"Телеграф" писав, що День Незалежності в Україні почали відзначати з Ужгорода — там на світанку українці з західної та східної України разом помолилися за країну.

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