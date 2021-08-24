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З залповим вогнем і реактивною артилерією: на параді в Києві ЗСУ показала всі свої новинки (ексклюзивний фоторепортаж)

Автор
О. Волкова
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З залповим вогнем і реактивною артилерією: на параді в Києві ЗСУ показала всі свої новинки (ексклюзивний фоторепортаж) Новина оновлена 24 серпня 2021, 12:37

По Хрещатику проїхала новітня техніка ЗСУ

У Києві 24 серпня з нагоди Дня незалежності України в святковому параді наша держава представило всю міць ЗСУ за допомогою наземної військової техніки.

Про це з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".

Повідомляється, що практично вся техніка — це новітні зразки озброєння, в числі яких — десятки броньовиків "Козак-2" і "Козак-2М1" з прапорами України.

Також на параді можна було побачити бойові машини реактивної артилерії "Град" і реактивну систему залпового вогню "Вільха", гаубиці 2А36 "ГІАЦИНТ-Б", 2А65 "МСТА-Б" і багато інших.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Як раніше повідомляв "Телеграф", наш кореспондент зафіксував святкову атмосферу на Хрещатику 24 серпня, а також іноземних гостей, які присутні на параді в цей день.

Також нагадаємо, що всі бажаючі потрапити на парад в Києві, на жаль, не можуть цього зробити, і в метро утворилися "пробки".

Крім того, кореспонденту "Телеграфа" вдалося зробити фото п’ятого президента України Петра Порошенка, який сидів на параді з закритими очима.

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