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Десятки боевых кораблей и судов прошлись морем в сопровождении оркестра: кадры из военно-морского парада в Одессе

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Десятки боевых кораблей и судов прошлись морем в сопровождении оркестра: кадры из военно-морского парада в Одессе Новость обновлена 24 августа 2021, 13:54
Военно-морской парад в Одессе

Вечером военную технику ВСУ подсветят иллюминацией

В Одессе по случаю Дня Независимости Украины провели военно-морской парад. Черным морем прошлись боевые корабли и суда, также была задействована авиация.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-трансляцию мероприятия.

Торжественное прохождение боевых кораблей началось в 10:00 с городского пляжа Ланжерон.

Военные здесь демонстрировали свои боевые возможности, а действо сопровождалось игрой оркестра. Черным морем прошлись десятки кораблей и судов, в частности десантный корабль "Юрий Олефиренко", также были задействованы вертолеты и военные самолеты. Кроме того, участие в параде приняли корабли ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

Вечером же, как указано в программе мероприятий ко Дню Независимости в Одессе, корабли, катера и суда ВМС ВСУ подсветят иллюминацией.

Самые яркие кадры военно-морского парада в Одессе:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве на праздничном параде ко Дню Независимости Украины над Крещатиком пролетела знаменитая "Мрия" и истребители НАТО. Кроме того, Вооруженные силы Украины продемонстрировали всю мощь наземной военной техники. Практически все образцы — это современное вооружение, в числе которого — десятки броневиков "Казак-2" и "Казак-2М1" с флагами Украины.

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