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Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі

Автор
А. Дворовенко
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Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі Новина оновлена 24 серпня 2021, 13:54
Воєнно-морський парад у Одесі

Ввечері військову техніку ЗСУ підсвітять ілюмінацією

У Одесі з нагоди Дня Незалежності України провели військово-морський парад. Чорним морем пройшлися бойові кораблі та судна, також була задіяна авіація.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію заходу.

Урочисте проходження бойових кораблів розпочалося о 10:00 з міського пляжу Ланжерон.

Військові тут демонстрували свої бойові можливості, а дійство супроводжувалося грою оркестра. Чорним морем пройшлися десятки кораблів та суден, зокрема десантний корабель "Юрій Олефіренко", також були задіяні гвинтокрили та військові літаки. Крім того, участь у параді взяли кораблі ВМС держав членів та партнерів НАТО.

Ввечері ж, як зазначено у програмі заходів до Дня Незалежності у Одесі, кораблі, катери і судна ВМС ЗСУ підсвітять ілюмінацією.

Найяскравіші кадри воєнно-морського параду в Одесі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві на святковому параді до Дня Незалежності України над Хрещатиком пролетіла знаменита "Мрія" і винищувачі НАТО. Крім того, Збройні сили України продемонстрували всю міць наземної військової техніки. Практично всі зразки — це найсучасніше озброєння, у числі якого — десятки броньовиків "Козак-2" і "Козак-2М1" з прапорами України.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
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Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
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