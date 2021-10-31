В Турции раскритиковали Украину за "Байрактары"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 132
В МИД страны говорят, что БПЛА Bayraktar в Украине уже не являются турецкими.
Турция высказалась против использования фразы "турецкий Байрактар" для наименования поставленных в Украину беспилотников.
Как сообщает ABC Gazetesi, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу во время брифинга с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.
"Украина должна прекратить использовать наше название", — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы российских журналистов.
По его словам, эти беспилотники возможно и были произведены в его стране, но в настоящее время принадлежат Украине. Таким образом, считает он, эти Байрактары уже не являются турецким продуктом, а следовательно, его страну нельзя ни в чем обвинять.
Глава МИД Турции также подчеркнул, что во время антитеррористических операций в других странах, их войска сталкивались с другим иностранным оружием, в том числе и произведенным в России.
"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна перестать использовать наше имя", — подчеркнул Чавушоглу.
Как сообщалось ранее, тема "Байрактаров" вновь поднялась в российских СМИ после того, как с его помощью была уничтожена артиллерийская установка оккупантов на Донбассе.
В настоящее время на вооружении ВСУ стоит 12 БПЛА этого типа, кроме того ведутся переговоры о закупке еще 24 ударных дронов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-