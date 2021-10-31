В Турции раскритиковали Украину за "Байрактары"

В МИД страны говорят, что БПЛА Bayraktar в Украине уже не являются турецкими.

Турция высказалась против использования фразы "турецкий Байрактар" для наименования поставленных в Украину беспилотников.

Как сообщает ABC Gazetesi, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу во время брифинга с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

"Украина должна прекратить использовать наше название", — сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы российских журналистов.

По его словам, эти беспилотники возможно и были произведены в его стране, но в настоящее время принадлежат Украине. Таким образом, считает он, эти Байрактары уже не являются турецким продуктом, а следовательно, его страну нельзя ни в чем обвинять.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что во время антитеррористических операций в других странах, их войска сталкивались с другим иностранным оружием, в том числе и произведенным в России.

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна перестать использовать наше имя", — подчеркнул Чавушоглу.

Как сообщалось ранее, тема "Байрактаров" вновь поднялась в российских СМИ после того, как с его помощью была уничтожена артиллерийская установка оккупантов на Донбассе.

В настоящее время на вооружении ВСУ стоит 12 БПЛА этого типа, кроме того ведутся переговоры о закупке еще 24 ударных дронов.