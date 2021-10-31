У Туреччині розкритикували Україну за "Байрактари"

У МЗС країни кажуть, що БПЛА Bayraktar в Україні вже не є турецькими.

Туреччина висловилася проти використання фрази "турецький Байрактар" для найменування поставлених в Україну безпілотників.

Як повідомляє ABC Gazetesi, про це заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу під час брифінгу з російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

"Україна має припинити використовувати нашу назву", — сказав Чавушоглу, відповідаючи на запитання російських журналістів.

За його словами, ці безпілотники можливо і були зроблені в його країні, але нині належать Україні. Таким чином, вважає він, ці Байрактари вже не є турецьким продуктом, а отже його країну не можна ні в чому звинувачувати.

Глава МЗС Туреччини також підкреслив, що під час антитерористичних операцій в інших країнах їхні війська стикалися з іншою іноземною зброєю, у тому числі і зробленою в Росії.

"Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати наше ім’я", — підкреслив Чавушоглу.

Як повідомлялося раніше, тема "Байрактарів" знову піднялася в російських ЗМІ після того, як за його допомогою було знищено артилерійську установку окупантів на Донбасі.

Наразі на озброєнні ЗСУ стоїть 12 БПЛА цього типу, крім того, ведуться переговори про закупівлю ще 24 ударних дронів.