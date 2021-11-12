Головний біль для бойовиків РФ: Україна анонсувала нову закупівлю дронів "Байрактар"

Дальність керування цього БПЛА – до 150 км.

Україна закупить у Туреччини нові безпілотники Bayraktar – українські. На цьому наголошують, оскільки раніше Туреччина обурилася прикметником від назви країни. Замовлення на чергове постачання озброєння для ЗСУ буде зроблено вже наступного року.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Міністр Олексій Резніков також повідомив, що українські "Байрактари" матимуть вітчизняні двигуни.

Головком ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що у разі провокацій з боку Росії Україна застосовуватиме безпілотники.

Раніше "Телеграф" писав, що Bayraktar вже успішно застосовували на Донбасі проти артилерії окупаційних військ. Було знищено гармату бойовиків.

Українські військові оцінили новину про безпілотники на озброєнні та розповіли про їхні слабкі сторони.

У Росії на застосування "Байрактарів" відреагували бурхливо, заявивши про порушення угод. Вони заявили про спроби показати "крутість".

При цьому в Міноборони зазначили, що безпілотники застосовують для захисту незалежності України згідно з 51 частиною статуту ООН. Крім дюжини БПЛА Bayraktar, які вже є на озброєнні, повідомлялося про закупівлю вдвічі більшої кількості.