Загроза вторгнення Росії в Україну: Зеленський виступив зі зверненням (відео)

На думку президента, найголовніше для українців зараз — це зберігати спокій

У середу, 19 січня, очільник української держави Володимир Зеленський виступив зі зверненням до громадян стосовно ймовірної загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Політик підкреслив, що наразі важливо зберігати "холодну голову", не панікувати та не піддаватися на провокації.

Відеозвернення президента було опубліковане пресслужбою президента на офіційних аккаунтах Зеленського у соцмережах, передає "Телеграф".

Звертаючись до українців, Володимир Зеленський зазначив, що за останні кілька тижнів значно збільшилася кількість інформації щодо ескалації конфлікту між Росією та Україною. Її характер справді викликає занепокоєння, та насправді на ситуацію варто подивитися не з емоційної, а логічної точки зору.

"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями. Про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися саме зараз, завтра, будь-якої миті. І це вже точно, і це "точно" відрізняється від того "точно", яке було місяць тому, і "точно" минулого року", — заявив Зеленський, підкресливши, що інформація про ймовірний початок війни уже 8 років як не є новиною.

Політик нагадав, що на Донбасі із 2014 року точаться кровопролитні бої, адже ми захищаємо свою територіальну цілісність та конституційне право жити на власній землі. За словами Зеленського, заперечувати існування ризиків збільшення російської агресії не можна, але Україна готова до цього.

"Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги", — з-поміж іншого виділив Володимир Зеленський.

Саме тому він закликав населення не піддаватися масовій паніці, не поширювати неперевіреної інформації та максимально зберігати спокій. Лише така поведінка, а не бажання забрати з полиць останні "сірники та гречку" можуть допомогти зупинити загальну істерію.

Також Зеленський закликав ЗМІ не докладати зусиль до більшого нагнітання ситуації, а іноземних партнерів — бути більш конкретними у своїй підтримці України.

"Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, щоб це нам не знадобилося", — наголосив президент.

На завершення політик коротко окреслив, яким бачить 2022 рік, і висловив сподівання, що наступної новорічної ночі у своєму зверненні щиро подякує всім українцям, що вони, в першу чергу, припинили панікувати і встояли в інформаційній війні з Росією.

Звернення Володимира Зеленського до українців тривало понад 7 хвилин

Нагадаємо, що 19 січня президент встиг провести зустріч із Генеральним секретарем США Ентоні Блінкеном. Американський чиновник запевнив українську владу у незмінній підтримці та пообіцяв відстоювати нашу країну на міжнародному рівні й надалі. Також він озвучив три реальні сценарії, які Захід може застосувати у разі відкритої агресії Росії проти України.

Трохи згодом у мережі з'явилася інсайдерська інформація, котра начебто підкріплена звітами іноземної розвідки, стосовно планів Кремля щодо вторгнення до України.