Велике вторгнення Росії: у мережі назвали дату та головну мету Путіна

За даними розвідки країн НАТО, перший удар Кремль може завдати Києва

Російська армія, підрозділи якої вже практично перестали перекидати ближче до кордонів, може вторгнутися в Україну вже на початку лютого.

Таку дату назвав шеф-редактор видання "УНІАН" Михайло Ганницький у своєму Facebook, ґрунтуючись на отриманій інсайдерській інформації.

За словами журналіста, подібними даними начебто оперують співробітники розвідки різних країн-членів НАТО. Є кілька повторюваних тез, які викликають занепокоєння з погляду наявної загрози з боку Москви.

Дата нападу. Повторимося, що днем "Х" називають 8 лютого. За словами Ганницького, саме на це число найчастіше звертають увагу західні військовослужбовці.

"Очікувана дата не змінюється усі ці тижні, цей факт підвищує її потенційну достовірність", — зазначив Михайло Ганницький.

Напрямки для удару. Досить імовірною називають спробу Росії напасти на Харків чи навіть Київ. Однак це, пише журналіст, буде лише відволікаючим маневром. Найбільш важливою метою для Росії є захоплення південної частини Донецької області та всього Запорізького регіону.

"Завдання №1 — зробити Азовське море внутрішнім, забезпечити водою Крим та здешевити його утримання під окупацією", — наголосив шеф-редактор "УНІАН".

Продовження наступу. Такий розвиток ситуації у розвідці припускають у разі успіху початкової атаки. Після захоплення приазовського регіону увагу перемкнуть на решту узбережжя Чорного моря та особливо Одеську область. Це нібито хочуть зробити, щоб зробити "коридор" із Придністров’ям.

Михайло Ганницький розповів про відомих йому розвідданих

Слід зазначити, що в Росії нарешті відреагували на постійні повідомлення українських та західних ЗМІ щодо підготовки війни з Україною. На думку Кремля, всі такі заяви є порожньою "істерикою".

Тим часом ЗСУ всіляко зміцнюють свої позиції. Як писав "Телеграф", днями Україна отримала нову зброю за підтримки Великої Британії. Тепер наші захисники озброєні найновішими гранатометами, які можуть ефективно протистояти танкам супротивника.