Укр

Большое вторжение России: в сети назвали дату и главную цель Путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Главной целью Кремля называют Запорожье и юг Донетчины Новость обновлена 19 января 2022, 20:08
Главной целью Кремля называют Запорожье и юг Донетчины

По данным разведки стран НАТО, первый удар Кремль может нанести по Киеву

Российская армия, подразделения которой уже практически закончили перебрасывать к границе, может вторгнуться в Украину уже в начале февраля.

Такую дату назвал шеф-редактор издания "УНИАН" Михаил Ганницкий в своем Facebook, основываясь на полученной инсайдерской информации.

По словам журналиста, подобными данными якобы оперируют сотрудники разведки разных стран-членов НАТО. Имеется несколько повторяющихся тезисов, которые вызывают беспокойство с точки зрения имеющейся угрозы со стороны Москвы.

  • Дата нападения. Повторимся, что днем "Х" называют 8 февраля. По словам Ганницкого, именно на это число чаще всего обращают внимания западные военнослужащие.

"Ожидаемая дата не меняется все эти недели, этот факт повышает ее потенциальную достоверность", — отметил Михаил Ганницкий.

  • Направления для удара. Весьма вероятным оценивают попытку России напасть на Харьков или даже Киев. Однако это, пишет журналист, будет лишь отвлекающим маневром. Наиболее важной целью для России является захват южной части Донецкой области и всего Запорожского региона.

"Задача №1 — сделать Азовское море внутренним, обеспечить водой Крым и удешевить его содержание под оккупацией", — подчеркнул шеф-редактор "УНИАН".

  • Продолжение наступления. Такое развитие ситуации в разведке предполагают в случае успеха изначальной российской атаки. После захвата приазовского региона внимание переключат на остальное побережье Черного моря и особенно Одесскую область. Это якобы хотят сделать, чтобы сделать "коридор" с Приднестровьем.
Михаил Ганницкий рассказал об известных ему разведданных

Следует отметить, что в России наконец-то отреагировали на постоянные сообщения украинских и западных СМИ о подготовке войны с Украиной. По мнению Кремля, все такие заявления являются пустой "истерикой".

Тем временем ВСУ всячески укрепляют свои позиции. Как писал "Телеграф", на днях Украина получила новое оружие при поддержке Великобритании. Теперь наши защитники вооружены новейшими гранатометами, что могут эффективно противостоять танкам противника.

Теги:
#Украина #Россия #СМИ #Нападение #Война #Вторжение #Атака #Инсайд
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