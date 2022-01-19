Росія дала офіційну відповідь щодо вторгнення в Україну, звинувативши "гарячі голови" Києва: подробиці

Слова американців про вторгнення в Україну російської армії будь-якої миті в РФ назвали істерикою

У відповідь на резонансну заяву Вашингтона про те, що "Росія може атакувати Україну будь-якої миті" і готувати провокативні теракти на Донбасі, вранці 19 січня РФ виступила з відповіддю.

На сайті посольства Росії в США з’явилося спростування, в якому слова американців назвали "істерикою".

"Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі — наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне — не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій", — ось так різко відповіли росіяни на інформацію США, підтверджену даними розвідки, знову намагаючись звинуватити у провокаціях українців.

Росія закликала США не постачати ЗСУ зброю, а також "вплинути на українців" — РФ знову звинуватила в нас у саботажі Мінських домовленостей, які порушує сама.

Нагадаємо, що дестабілізація ситуації в Україні та ймовірні провокації можуть стати приводом для російського вторгнення. Таку думку висловив "Телеграфу" генерал-лейтенант Василь Богдан. Він вважає, що незважаючи на загальний інтерес у врегулюванні ситуації та недопущенні Третьої світової, Кремль зацікавлений у створенні умов для вторгнення під різними приводами.

Також "Телеграф" писав, що закордонні ЗМІ почали видавати інсайдерську інформацію про родичів російських дипломатів, які нібито евакуюються з України. Лише на початку січня країну нібито встигло залишити близько двох десятків російських громадян.

При цьому в Росії фіксуються переміщення військової техніки до українських кордонів із найдальших куточків країни — з місць дислокації в Сибіру та інших далекосхідних регіонах. Втім, доїжджають до пунктів призначення не всі бойові машини: деякі спалахують на половині шляху.