Росія діє за принципом гітлерівської Німеччини: генерал розповів про напрямки

Загроза ескалації не тільки збереглася, а й збільшилася.

Дестабілізація ситуації в Україні та ймовірні провокації можуть стати приводом для російського вторгнення.

Таку думку висловив "Телеграфу" генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він вважає, що попри загальний інтерес у врегулюванні ситуації та недопущенні Третьої світової, Кремль зацікавлений у створенні умов для вторгнення під різними приводами.

Серед них генерал називає захист від уявного гноблення російськомовних громадян, захист об’єктів критичної інфраструктури та інші. Богдан наголошує, що РФ використовує "пропагандистську машину".

Генерал нагадав, що у прикордонні з Україною в Росії відзначають більшу кількість військової техніки та сил. Це Брянщина, Смоленщина, Білгородщина, околиці Воронежа. Серед техніки — ракетні комплекси "Іскандер". Крім вищезгаданого, Богдан відзначив скупчення техніки на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Саме ОРДЛО він називає одним із напрямків, де можуть відбуватися провокації РФ як привід для ескалації. Про це попереджають і українська розвідка, і західні країни. Богдан порівняв можливі провокації із діями гітлерівської Німеччини. Видами таких дій можуть стати обстріли або підриви "від імені ЗСУ".

Також ризики провокацій є на півдні – з боку Придністров’я та з півночі – з боку Білорусі. Це свідчить, що загроза вторгнення з боку РФ збільшилася, вважає генерал.

Детальну аналітику щодо ситуації з ризиком вторгнення РФ читайте у матеріалі "Телеграфа": "Путін йде шляхом Гітлера, все це погано закінчиться для Росії", — генерал