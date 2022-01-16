Більше не можуть терпіти: у Путіна розповіли, навіщо Росія стягнула війська до кордонів України

У Кремлі пригрозили "контрзаходами" у разі вступу України до НАТО.

У Росії заявили про те, що спостерігають за тим, як НАТО вторгається на територію України.

Про це розповів прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю CNN.

За його словами, це стосується інфраструктури Альянсу, його інструкторів та озброєння. Крім того, він також згадав, що НАТО навчає українських військовослужбовців.

Він додав, що Росія цього "не може більше терпіти", а тому відносини між Москвою та НАТО підійшли до "червоної межі".

Пєсков каже, що Кремль не сприймає Альянс як організацію з безпеки та вважає, що її створили "для конфронтації", а тому вважає за необхідне тримати великий контингент збройних сил на кордоні з Україною. На його переконання, це є "запобіжним засобом".

Також спікер Путіна заявив, що Росія нікому війною не загрожує, але "буде змушена вжити контрзаходів" у разі розширення НАТО.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше розповів, чому Україна має намір вступити до Альянсу.

"Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у середині грудня минулого року Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала заборонити Україні вступати до Альянсу.

Ці вимоги, які в Кремлі називають "гарантіями безпеки", пізніше було обговорено з представниками США. Втім, у Вашингтоні заявили, що не прийматимуть рішення щодо України без неї.